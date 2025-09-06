Lula almoça com militares que ocuparam função de Mauro Cid no Planalto

O presidente Lula fez questão de convidar para o almoço na sexta-feira (5/9), no Palácio da Alvorada, militares que exerceram, em seus governos anteriores, a mesma função que Mauro Cid ocupou na gestão Bolsonaro.

O encontro foi organizado pelo ministro da Defesa, José Múcio, e reuniu também os atuais comandantes das Forças Armadas e os ex-comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica nos primeiros governos Lula.

Além deles, a coluna apurou que o almoço contou com a presença de quatro militares que atuaram como ajudantes de ordens do petista em suas duas primeiras gestões à frente do Palácio do Planalto, de 2003 a 2010.

A reunião de Lula com seus ex-ajudantes de ordens ocorreu no momento em que Mauro Cid está sendo julgado pela Primeira Turma do STF ao lado de Bolsonaro e de outros militares no chamado inquérito do golpe.

O julgamento começou no dia 2 de setembro e deve seguir até a sexta-feira (12/9). No processo, Cid, que chefiou a ajudância de ordens de Bolsonaro, fechou uma delação premiada na qual implicou o ex-presidente.

Quem é o atual ajudante de ordens de Lula?

Atualmente, a função de ajudante de ordens de Lula é exercida pelo capitão do Exército Valmir Moraes. O militar, contudo, já atuava como assessor e segurança do petista antes mesmo de ele voltar ao poder, em 2023.