Lula participa de corrida em comemoração aos 95 anos do MEC em Brasília neste domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de uma caminhada em comemoração aos 95 anos do Ministério da Educação (MEC) em Brasília neste domingo (28).

Além de Lula, o evento reúne autoridades como ministros, servidores e trabalhadores do ministério, atletas amadores e a comunidade na Esplanada dos Ministérios , que disputarão em categorias como masculino, feminino e paratletas.

Lula participou da caminhada de 3 km, o evento também contou com corrida de 5 km e 10 km. O presidente realizou o percurso em 34 minutos – largou às 7h18 e passou pela linha de chegada às 7h52.

Durante o percurso, o presidente decidiu fazer pequenas corridas. Foram quatro pequenos trechos correndo ao longo da Esplanada.

“Essa é a caminhada da soberania educacional do Brasil. Nós temos consciência que é através da educação, da creche à universidade, da alfabetização ao curso de engenharia que a gente vai tornar o Brasil soberano pra nunca mais ninguém dar palpite sobre o brasil”, disse Lula em vídeo gravado durante a caminhada.

A primeira dama Janja da Silva deve acompanhar o presidente no percurso. Além disso, está prevista a participação dos ministros:

Camilo Santana (PT), da Educação;

Fernando Haddad (PT), da Fazenda;

Alexandre Silveira (PSD), de Minas e Energia;

Alexandre Padilha (PT), da Saúde; e

Gleisi Hoffmann (PT), das Relações Institucionais.

Além dos ministros, também participaram o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e o presidente do PT, Edinho Silva.

Ao final do percurso, o presidente discursou. Sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula fez uma crítica aos passeios de moto que Bolsonaro – hoje em prisão domiciliar – fazia com apoiadores.