Lula usa X para reforçar discurso sobre soberania após 7 de setembro

Depois de um feriado de 7 de Setembro marcado pelo “Brasil Soberano”, por parte do Governo Federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais para reforçar o discurso. No X, Lula escreveu: “O Brasil tem lado. O do povo brasileiro”.

“Neste 7 de Setembro, reafirmamos nosso compromisso com um Brasil soberano e independente. Um Brasil que respeita seu povo e honra sua bandeira”, completou. No post, o texto é seguido por uma série de publicações sobre o conceito de soberania, entre eles “o poder de decidir nosso futuro” e “colocar o povo no centro das decisões”.

O primeiro ato do presidente para este 7 de Setembro foi um discurso veiculado na noite desse sábado (6/7). “Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitaremos ordens de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono: o povo brasileiro”, declarou.

Na manhã deste domingo (7/9), o presidente esteve no desfile cívico-militar para a Independência, que foi dividido em três eixos temáticos: dois deles intitulados Brasil dos Brasileiros e Brasil do Futuro e o terceiro sobre a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro, em Belém (PA).

A bordo do tradicional Rolls Royce e ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, Lula atravessou a Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ao todo, 30 ministros de Estado e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), acompanharam a cerimônia.

Lula e Janja no desfile do 7 de Setembro de 2025

O desfile do 7 de setembro deste ano é o penúltimo do atual mandato de Lula

Forças armadas marcaram presença no desfile cívico-militar do 7 de Setembro em Brasília

Desfile cívico-militar do 7 de Setembro em Brasília

Nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) compareceu. Ausências de Fernando Haddad, da Fazenda – que está em São Paulo -, e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União), também foram sentidas.

O Palácio do Planalto estimou um público de 45 mil pessoas no evento, número superior ao do ano de 2024, que foi de 30 mil.

O esquema de segurança contou com o reforço de policiamento em toda a região central e a atuação de tropas especializadas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Não foram registradas ocorrências nem durante o desfile de 7 de Setembro nem nas manifestações realizadas neste domingo.

Leia também

Atos pró-Bolsonaro

Do outro lado, o ato pró-Bolsonaro, realizado na Avenida Paulista, em São Paulo, durante a tarde, conseguiu ser maior que o da esquerda, que aconteceu bem próximo, na Praça da República (SP).

De acordo com o Monitor do Debate Político do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a ONG More in Common, 42, 2 mil pessoas foram ao protesto bolsonarista enquanto 8,8 mil estiveram no ato de esquerda.

O ato defendeu, principalmente, a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, que livraria também o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de uma possível condenação pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em uma semana decisiva no julgamento de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado — que pode terminar com a condenação do núcleo principal da suposta trama golpista –, os números pressionam e funcionam como termômetros.

Com o slogan “Reaja Brasil”, essa foi a primeira manifestação desde a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro e marca o protagonismo do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na articulação política pela anistia no Congresso Nacional.

No palanque, Tarcísio criticou a delação do coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, e, pela primeira vez, chamou o ministro Alexandre de Moraes de “tirano”. “Por que vocês estão gritando isso [fora, Moraes]? Talvez porque ninguém aguenta mais a tirania do ministro Moraes”, disse.

Tarcísio de Freitas na Avenida Paulista

Valdemar da Costa Neto, Silas Malafaia e Tarcísio de Freitas conversam durante manifestação bolsonarista na Avenida Paulista

Pastor Silas Malafaia em ato na Avenida Paulista

Michelle Bolsonaro e Silas Malafaia em manifestação na Avenida Paulista

Silas Malafaia canta o hino nacional na Avenida Paulista

Michelle Bolsonaro se emociona e chora em ato na Avenida Paulista

Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro

Copacana foi um dos locais escolhidos para manifestações da direita

Apoiadores de Jair Bolsonaro pedem anistia em ato no Rio de JANEIRO

Bandeiras dos Estados Unidos se misturaram à bandeiras do Brasil em manifestações da direita em Brasília

O principal organizador da manifestação bolsonarista deste domingo, o pastor Silas Malafaia também atacou, mais uma vez, Alexandre de Moraes, chamando o ministro do STF de “ditador de toga”, e elogiou a atuação de Tarcísio na articulação política pela anistia, afirmando que o governador se tornou um “leão” na defesa do projeto.

Já a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) discursou em meio a lágrimas na Avenida Paulista. Ela começou a chorar ainda durante a fala do pastor Silas Malafaia, pediu desculpas e disse que Bolsonaro está “amordaçado dentro de casa”.

Ainda na Avenida Paulista, uma bandeira gigante dos Estados Unidos (EUA) foi erguida por bolsonaristas.

Em publicação no X, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado no país norte-americano desde março, disse que a bandeira é um “protesto pela liberdade”, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), além de um “agradecimento” ao presidente dos EUA, Donald Trump, por “trabalhar para consertar a bagunça deixada por seus antecessores”.