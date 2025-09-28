Luta entre Popó e Wanderlei termina com confusão e nocaute inesperado

A luta entre Popó e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night nesse sábado (27) terminou numa briga generalizada. Membros das duas equipes invadiram o local do combate e começaram a trocar socos.

Popó e Wanderlei se envolveram na briga. Este último, inclusive, foi nocauteado após levar um soco no queixo. O ex-lutador de MMA, de acordo com a TV Globo, ficou com a cabeça sangrando.

A luta

Acelino “Popó” Freitas venceu Wanderlei Silva neste domingo (28), em São Paulo, no Spaten Fight Night 2. O combate foi encerrado no quarto round, após o ex-lutador de MMA, que fez sua estreia no boxe, ser desclassificado.

No quarto round, Popó sentiu muita dor após levar uma cabeçada de Wanderlei Silva no queixo, golpe que não é permitido no boxe. O árbitro do combate aplicou punição de um ponto ao ‘Cachorro Louco’ pela atitude.

Logo depois, Wanderlei tentou dar outra cabeçada em Popó, e o juiz não hesitou em encerrar o confronto.

Veja o vídeo: