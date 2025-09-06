Lutador acreano Thomas Bryan perde na estreia do LFA 216, um dos principais eventos de MMA do Brasil

Confronto termina com nocaute no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos

O lutador acreano Thomas Bryan, de 26 anos, fez sua estreia no LFA 216, um dos principais eventos de MMA do Brasil, realizado nesta sexta-feira (5) em Cuiabá (MT).

Confronto termina com nocaute no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos/Foto: Reprodução

No card preliminar, Bryan enfrentou Daniel Araújo, de 24 anos, conhecido como “Rei Brasileiro”, na categoria peso-galo (até 61,2 kg). O confronto foi rápido: Araújo venceu por nocaute ainda no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos de luta.

Com o resultado, Bryan registra a terceira derrota consecutiva na carreira profissional. Antes, havia sido nocauteado no AEC, na França, e perdido o cinturão no BRTL Fight Combat, em Porto Velho (RO). A sequência negativa marca um momento desafiador na trajetória do lutador acreano

