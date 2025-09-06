Lutador acreano vence por nocaute técnico no LFA 216, mas sofre fratura no braço; ASSISTA

06/09/2025
O acreano Neto Lopes, 25 anos, saiu vitorioso em sua luta no LFA 216, realizado em Cuiabá (MT), na sexta-feira (5). O atleta derrotou o rondoniense Thiago Oliveira por nocaute técnico, aos 17 segundos do segundo round, após aplicar um soco giratório que encerrou o combate.

O acreano ganhou por nocaute técnico/Foto: Reprodução

Apesar da vitória, Neto sofreu uma fratura no antebraço no momento em que conectou o golpe no rosto do adversário. Ele está internado com o braço imobilizado e deverá passar por cirurgia nos próximos dias.

O lutador acumula agora cinco triunfos consecutivos no MMA profissional, sendo quatro por nocaute e um por finalização. As duas últimas vitórias foram conquistadas dentro do LFA, uma das principais organizações de artes marciais mistas do mundo.

Também representante do Acre no evento, Thomas Bryan, 26 anos, não teve o mesmo desempenho. No card principal, ele foi superado por Daniel Araújo, o Rei Brasileiro, ao ser nocauteado ainda no primeiro round. O resultado amplia a sequência negativa de Bryan, que soma três derrotas em 2025.

