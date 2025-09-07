Mãe de Virginia reage a comentário de Paolla Oliveira sobre a filha

Viralizou nas redes sociais neste domingo (7/9) uma curtida deixada por Margareth Serrão em um post que criticava Paolla Oliveira, após a atriz dar sua opinião sobre Virginia Fonseca em uma recente entrevista.
O post comentava rumores antigos envolvendo Paolla e dizia:
“Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no ‘valores diferentes’, porque na idade da Virginia você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel”, dizia a publicação do internauta curtido por Margareth.
Leia também
-
Virginia surpreende ao revelar se venderia peça íntima usada
-
Virginia curte post sobre suposto affair com Vini Jr. e reforça boatos
-
Mãe de Virginia rompe silêncio após ser flagrada chorando em hospital
-
Margareth Serrão quita dívida e volta a ser exposta por Virginia
6 imagensFechar modal.1 de 6
Paolla Oliveira e Virginia Fonseca
Reprodução2 de 6
Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.3 de 6
Margareth Serrão e Virginia Fonseca.
Reprodução/Redes sociais.4 de 6
Virginia Fonseca dá um beijo na mãe, Margareth Serrão
Instagram/Reprodução5 de 6
A influenciadora Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca.
Reprodução/Internet.6 de 6
Virginia Fonseca e a mãe, Margareth Serrão, posam juntas e sorridentes para as redes sociais
Instagram/Reprodução
Entenda a polêmica
Durante uma entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, Paolla comentou sobre a entrada de Virginia como nova rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio.
A atriz negou qualquer rivalidade com a influenciadora, mas destacou que ambas possuem “valores diferentes”:
“Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes. Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes.”
Paolla ainda afirmou que não alimenta nenhum tipo de rivalidade e que espera que a nova rainha exerça sua função com “amor” e “responsabilidade”. Virginia Fonseca assumirá o cargo no Carnaval de 2026.