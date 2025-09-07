Mãe de Virginia reage a comentário de Paolla Oliveira sobre a filha

Viralizou nas redes sociais neste domingo (7/9) uma curtida deixada por Margareth Serrão em um post que criticava Paolla Oliveira, após a atriz dar sua opinião sobre Virginia Fonseca em uma recente entrevista.

O post comentava rumores antigos envolvendo Paolla e dizia:

“Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no ‘valores diferentes’, porque na idade da Virginia você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza, que a abandonou na lua de mel”, dizia a publicação do internauta curtido por Margareth.

Entenda a polêmica

Durante uma entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, Paolla comentou sobre a entrada de Virginia como nova rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio.

A atriz negou qualquer rivalidade com a influenciadora, mas destacou que ambas possuem “valores diferentes”:

“Somos mulheres muito diferentes. Isso é um fato. Temos valores diferentes, temos pensamentos diferentes. Apesar de que eu não conheço a Virgínia, não tive nenhum contato com ela, só conheço a pessoa pública. E as pessoas públicas são bastante diferentes.”

Paolla ainda afirmou que não alimenta nenhum tipo de rivalidade e que espera que a nova rainha exerça sua função com “amor” e “responsabilidade”. Virginia Fonseca assumirá o cargo no Carnaval de 2026.