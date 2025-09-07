Mãe de Virginia reage à critica a Paolla Oliveira após polêmica

Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, mais uma vez demonstrou que não tem medo de se posicionar nas redes sociais. Ela curtiu um comentário crítico direcionado à atriz Paolla Oliveira, que recentemente declarou ter “valores diferentes” dos de Virginia, após ser questionada sobre a troca de posto no desfile da escola de samba Grande Rio.

A interação de Margareth ocorreu em uma publicação do perfil Hora da Informação, onde uma seguidora saiu em defesa de Virginia e relembrou polêmicas do passado envolvendo Paolla. “Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no ‘valores diferentes’, porque na idade da Virginia você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza que a abandonou na lua de mel”, escreveu a internauta.

O comentário faz referência ao antigo relacionamento de Paolla com o ator Joaquim Lopes. Na época, ela foi apontada como pivô da separação entre ele e Thais.

O casal se casou em 2009 e se separou apenas uma semana após a lua de mel. Pouco tempo depois, Joaquim assumiu publicamente o romance com Paolla, que durou até 2015. Apesar das especulações, nenhuma das partes confirmou a traição.

A curtida de Margareth, conhecida como Margara, não passou despercebida e deu o que falar entre os internautas. Mesmo sem se pronunciar diretamente, a interação foi suficiente para levantar diferentes interpretações nas redes sociais.