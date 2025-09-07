Mãe de Virginia reage à critica a Paolla Oliveira após polêmica

07/09/2025
Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia Fonseca, mais uma vez demonstrou que não tem medo de se posicionar nas redes sociais. Ela curtiu um comentário crítico direcionado à atriz Paolla Oliveira, que recentemente declarou ter “valores diferentes” dos de Virginia, após ser questionada sobre a troca de posto no desfile da escola de samba Grande Rio.

A interação de Margareth ocorreu em uma publicação do perfil Hora da Informação, onde uma seguidora saiu em defesa de Virginia e relembrou polêmicas do passado envolvendo Paolla. “Paolla, eu te amo… mas dá uma segurada no ‘valores diferentes’, porque na idade da Virginia você tava aprontando todas também e pegando o marido da Thaís Fersoza que a abandonou na lua de mel”, escreveu a internauta.

Post que mãe de Virginia curtiu

O comentário faz referência ao antigo relacionamento de Paolla com o ator Joaquim Lopes. Na época, ela foi apontada como pivô da separação entre ele e Thais.

O casal se casou em 2009 e se separou apenas uma semana após a lua de mel. Pouco tempo depois, Joaquim assumiu publicamente o romance com Paolla, que durou até 2015. Apesar das especulações, nenhuma das partes confirmou a traição.

A curtida de Margareth, conhecida como Margara, não passou despercebida e deu o que falar entre os internautas. Mesmo sem se pronunciar diretamente, a interação foi suficiente para levantar diferentes interpretações nas redes sociais.

