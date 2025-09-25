Mãe é presa suspeita de espancar filha de 1 ano e 3 meses

Uma mulher de 23 anos foi presa na noite da última sexta-feira (19) sob suspeita de espancar a própria filha, de 1 ano e 3 meses, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a criança chegou a sofrer quatro paradas cardíacas.

A bebê foi inicialmente levada pela mãe à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Vetor Oeste e, devido à gravidade das lesões, transferida ao Hospital Universitário, onde permanece internada. Ela chegou entubada, em coma, com múltiplas lesões pelo corpo, clavícula fraturada e queimaduras na cabeça e no pescoço.

De acordo com o boletim de ocorrência, as quatro paradas cardíacas ocorreram na UPA. A médica que atendeu a criança informou à polícia que a menina já era acompanhada desde fevereiro, quando deu entrada com lesões nos braços, marcas de mordidas e quadro de desnutrição, permanecendo internada por cerca de oito dias.

A profissional relatou ainda que começou a desconfiar da mãe, que levou a criança ao hospital mais duas vezes, sempre apresentando uma nova lesão em diferentes partes do corpo. A reportagem não conseguiu localizar a defesa da mãe até o momento.