Maiara e Maraisa vão às lágrimas em casamento do irmão: “Que emoção”

Maiara e Maraisa celebraram a união do irmão, Marcos César, com a médica Milena Teodoro, nesta sexta-feira (26/9), em uma cerimônia religiosa, em Goiânia, Goiás. As irmãs gêmeas se emocionaram durante o casamento, que contou ainda com uma festa para os familiares e amigos próximos.

Nas redes sociais, a dupla sertaneja compartilhou registros da cerimônia. “Que o amor e a cumplicidade estejam presentes na vida de vocês”, escreveu Maraisa. Já Maiara mostrou detalhes da entrada dos noivos até o altar: “Casamento religioso do meu irmão mais lindo e da minha cunhada mais linda! Marcos César e Milena”. No vídeo ainda falou com a voz embargada: “Gente, tô casando meu irmão! Que emoção”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Maiara e Maraisa no casamento do irmão Reprodução Instagram @maiara Maiara e Maraisa no casamento do irmão Foto: Brazilnews Maiara e Maraisa no casamento do irmão Foto: Brazilnews Maiara e Maraisa no casamento do irmão Foto: Brazilnews Voltar

Próximo

Os pombinhos estavam noivos desde 2024, quando fizeram uma viagem para os alpes franceses e já haviam oficializado a união no civil há algumas semanas, no início de setembro, em uma cerimônia discreta também na cidade de Goiânia.

A dupla sertaneja usou vestidos amarelos, assim como as demais madrinhas de casamento. A cor do vestido foi combinando com a decoração da festa, que tinha amarelo e azul claro como tons predominantes.