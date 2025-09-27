Maiara e Maraisa vão às lágrimas em casamento do irmão: “Que emoção”

27/09/2025
Escrito por Portal Leo Dias
maiara-e-maraisa-vao-as-lagrimas-em-casamento-do-irmao:-"que-emocao"

Maiara e Maraisa celebraram a união do irmão, Marcos César, com a médica Milena Teodoro, nesta sexta-feira (26/9), em uma cerimônia religiosa, em Goiânia, Goiás. As irmãs gêmeas se emocionaram durante o casamento, que contou ainda com uma festa para os familiares e amigos próximos.

Nas redes sociais, a dupla sertaneja compartilhou registros da cerimônia. “Que o amor e a cumplicidade estejam presentes na vida de vocês”, escreveu Maraisa. Já Maiara mostrou detalhes da entrada dos noivos até o altar: “Casamento religioso do meu irmão mais lindo e da minha cunhada mais linda! Marcos César e Milena”. No vídeo ainda falou com a voz embargada: “Gente, tô casando meu irmão! Que emoção”.

Veja as fotos

Reprodução Instagram @maiara
Maiara e Maraisa no casamento do irmãoReprodução Instagram @maiara
Foto: Brazilnews
Maiara e Maraisa no casamento do irmãoFoto: Brazilnews
Foto: Brazilnews
Maiara e Maraisa no casamento do irmãoFoto: Brazilnews
Foto: Brazilnews
Maiara e Maraisa no casamento do irmãoFoto: Brazilnews

Os pombinhos estavam noivos desde 2024, quando fizeram uma viagem para os alpes franceses e já haviam oficializado a união no civil há algumas semanas, no início de setembro, em uma cerimônia discreta também na cidade de Goiânia.

A dupla sertaneja usou vestidos amarelos, assim como as demais madrinhas de casamento. A cor do vestido foi combinando com a decoração da festa, que tinha amarelo e azul claro como tons predominantes.

