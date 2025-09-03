Mailza lidera ação do Deracre que transforma 30 km do Ramal Vai se Ver e região

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), está realizando serviços de limpeza mecanizada e aterro em pontos críticos do Ramal Vai se Ver, na Transacreana, em Rio Branco, reforçando o compromisso do Estado com as comunidades rurais.

As ações fazem parte da Operação Verão, que tem como objetivo garantir a trafegabilidade e o acesso das famílias durante o período de estiagem, promovendo segurança, transporte escolar e escoamento da produção local.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou a importância do trabalho e a determinação da vice-governadora Mailza Assis em fortalecer os serviços nos ramais:

“Estamos cumprindo a determinação do governador Gladson Camelí e da vice-governadora Mailza de intensificar os trabalhos nos ramais durante o verão. Esses serviços são essenciais para garantir o transporte escolar, o escoamento da produção e o acesso das famílias aos serviços públicos”, afirmou Sula.

Além do Ramal Vai se Ver, as frentes de serviço também atuam nos ramais Cachoeira, Cumaru, São Raimundo, Colocação Cucuí, no Seringal São José, e na Comunidade Riozinho, promovendo melhorias estratégicas em toda a região.

