Maior torneio de poker do Acre reúne jogadores de três estados com premiação de R$ 180 mil

Desde a última quinta-feira (4), Rio Branco recebe o maior torneio de poker já realizado no Acre, promovido pelo Vegas Poker Club. Com premiação garantida de R$ 180 mil, o evento se estende até o próximo domingo (7) e reúne jogadores de diversas regiões, incluindo Rondônia e Mato Grosso, podendo movimentar até R$ 300 mil em prêmios.

Para Matheus Lustosa, organizador do torneio e proprietário do Vegas Poker Club, o evento representa um marco para o estado. “O que está acontecendo aqui é o maior evento de pôquer já realizado no Acre, com R$ 180 mil gara

ntidos. O último grande torneio aconteceu em 2013, com R$ 100 mil garantidos. Passaram-se mais de 10 anos sem um evento deste porte”, destacou. Lustosa ainda ressaltou a participação de cerca de 30 competidores de fora do estado, elevando o nível da disputa e promovendo a integração entre os praticantes.

O torneio é dividido em seis rodadas, com inscrições variando de R$ 350 a R$ 1.200, e permite entrada até o último dia de competição. No sábado (6) e domingo (7), as atividades começam às 10h, mas, segundo Lustosa, “não há hora para acabar. Até sair o campeão, geralmente vai até de madrugada”. A expectativa é que a premiação supere os R$ 300 mil, evidenciando o crescimento do interesse pelo poker no Acre.

O evento também reforça a consolidação do poker como esporte da mente no Brasil, diferenciado legalmente dos jogos de azar. José Luis Tchê, vice-presidente da Federação Acreana de Poker, destacou o valor estratégico e social do esporte. “Poker é um esporte da mente, um momento de lazer e interação. É preciso ler a mente do outro e estudar o adversário. Quanto mais tempo você passa na mesa, mais aprimora suas habilidades. O mais bonito é ganhar blefando”, explicou.

A Federação Acreana de Poker, sediada no Vegas Poker Club, tem contribuído para o crescimento do esporte no estado, promovendo campeonatos anuais e levando a seleção acreana para competições nacionais em São Paulo. “Participamos de campeonatos nacionais por dois anos consecutivos. Essa troca com jogadores de Rondônia e Mato Grosso fortalece nossa comunidade”, complementou Tchê.

O Vegas Poker Club, maior clube de poker do Acre, oferece a infraestrutura ideal para o torneio. Além de sediar o campeonato acreano, o clube investe no conforto dos jogadores, com cadeiras adequadas e serviço de restaurante. “Sempre buscamos melhorar a estrutura, garantindo uma experiência excelente para os participantes”, afirmou Lustosa. Localizado na Rua Antúrios, nº 785, bairro Tropical, o clube se consolida como referência de entretenimento e prática esportiva, atraindo tanto amadores quanto profissionais.

