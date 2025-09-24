24/09/2025
Mais de 1,8 mil pessoas privadas de liberdade fazem provas do Encceja no Acre

A participação é gratuita, voluntária e destinada a jovens e adultos que não conseguiram finalizar a educação básica

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja PPL/2025) reuniu 1.803 pessoas privadas de liberdade no Acre nos dias 23 e 24 de setembro. A avaliação é voltada para quem não concluiu o ensino fundamental ou médio e busca obter a certificação.

O Encceja é promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas | Foto: Zayra Amorim/Iapen

De acordo com a Divisão de Educação Prisional do Iapen, a aplicação das provas foi dividida em dois momentos: no dia 23, para o ensino fundamental, e no dia 24, para o ensino médio. Os aprovados receberão o diploma de conclusão emitido pela Secretaria de Educação do Estado (SEE).

Margarete Frota, chefe da Divisão, ressaltou a importância da iniciativa. Segundo ela, a certificação representa não apenas a continuidade dos estudos, mas também novas oportunidades de futuro.

O Encceja é promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) desde 2002. A participação é gratuita, voluntária e destinada a jovens e adultos que não conseguiram finalizar a educação básica.

No caso da população carcerária, além da formação educacional, o exame também possibilita a remição de pena, funcionando como um incentivo para que os internos retomem a trajetória escolar.

