Major da PMDF é esfaqueado por militar da FAB após briga no trânsito

O major da reserva da Polícia Militar (PMDF) Renato Moreira Martins foi esfaqueado por um sargento da Força Aérea Brasileira (FAB), Pedro Luiz Souza Pinto durante uma briga de trânsito na BR-060, por volta das 20h deste domingo (7/9), na altura de Alexânia (GO), no Entorno do DF.

O PM foi atingido na região das costas e do tórax, próximo ao pulmão e apresentava grave hemorragia e sinais de baixa saturação. Ele foi encaminhado de ambulância para o Hospital Municipal de Alexânia.

Leia também

Devido aos ferimentos de alta complexidade, Renato teve que ser transferido de helicóptero para o Hospital de Base do DF (IHBDF) para que fosse feita uma tomografia e talvez seja necessário passar por cirurgia

Em depoimento à Polícia, Pedro Luiz confessou que, após luta corporal no acostamento da pista sentido Brasília, ele teria desferido diversos golpes de faca contra o major da PMDF. Dentro do carro do PM também estavam a sua esposa e o seu filho.

O autor das facadas foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após o ataque e encaminhado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) de Águas Lindas (GO).

O filho do militar da FAB também foi levado para a Delegacia de Águas Lindas para prestar depoimento.