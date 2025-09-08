Malafaia acusa “esquerda infiltrada” por bandeira dos EUA em manifestação da direita no Dia da Independência

Organizador de grande parte dos atos bolsonaristas na Avenida Paulista, em São Paulo, o pastor Silas Malafaia anunciou que proibirá bandeiras dos Estados Unidos nas próximas manifestações. A decisão vem após um episódio ocorrido no último domingo, quando uma bandeira americana foi aberta durante o evento em alusão ao 7 de Setembro.

Malafaia considerou o gesto um “absurdo” e disse desconfiar que a ação tenha partido de membros da “esquerda infiltrada”, com o objetivo de desmoralizar o evento. “Eu só te digo uma coisa: nas próximas manifestações que eu coordenar, não vai ter nenhuma bandeira americana estendida na plateia. Eu, sinceramente, não sei se foram bolsonaristas desavisados ou esquerda infiltrada para tentar desmoralizar o evento. Um absurdo”, afirmou o pastor.

O religioso destacou que a bandeira permaneceu aberta por pouco tempo e ressaltou que o episódio não deve tirar o foco da manifestação, cujo objetivo principal, segundo ele, é defender a anistia a Jair Bolsonaro e aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. “Reprovo 1000%. Não tem nada a ver com o americano. Aquilo é independência, é Brasil, povo brasileiro. O foco é quem é a favor da anistia, quem é contra. As manifestações a favor da anistia foram grandiosas”, completou.

Malafaia também rebateu críticas de líderes do PT, como Lindbergh Farias (RJ), sobre a bandeira americana nos atos bolsonaristas. Para o pastor, os petistas “não têm moral” para esse tipo de apontamento, lembrando que, em seus próprios eventos, também não utilizam as cores verde e amarelo da bandeira do Brasil.