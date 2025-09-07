Manifestações no RJ têm pedidos de anistia e protestos de centrais sindicais

Manifestações contra anistia e pró-anistia marcam o 7 de Setembro no Rio de Janeiro. Neste domingo, o tradicional desfile cívico-militar ocorreu no Centro do Rio. Os protestos, no entanto, estão espalhados pela cidade, tanto da direita quanto da esquerda.
Em Copacabana, milhares de pessoas se reúnem com faixas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes em evento pró-Bolsonaro e pró-anistia. O senador Flávio Bolsonaro (PL) está na manifestação entre os postos 4 e 5, onde também é esperada a presença do governador Cláudio Castro.
Há ainda protestos em Angra dos Reis, em frente à casa de Bolsonaro, e em Macaé, na Praia dos Cavaleiros.
No Centro do Rio, ato da esquerda em defesa da democracia e contra a ameaça à soberania nacional reúne centrais sindicais.