Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”

A influenciadora Mari Menezes usou as redes sociais para expor um histórico de traições, controle e abusos que teria vivido no relacionamento com o DJ Ulisses. Nos relatos, ela afirma que o ex-namorado chegou a colocar um remédio em sua bebida alcoólica durante um evento para que ela “ficasse acordada”, prática que, segundo Mari, era apresentada por ele como uma forma de “proteção”.

Em desabafo, Mari contou que a relação era marcada por insegurança e imposições: “Tudo precisava seguir suas regras e, quando não era assim, surgiam desentendimentos e brigas”. A influenciadora também disse ter sido xingada (“me chamou de ‘puta’ por causa do meu trabalho”), além de relatar agressões verbais e um episódio em que o ex teria quebrado o espelho do quarto durante uma discussão.

Sobre o caso do remédio, Mari narrou que, após questionar o que estava ingerindo, ouviu de Ulisses: “Viu, está tomando sem nem saber. Toma mais um pouco para ficar acordada.” Ela afirma ter normalizado a situação à época por acreditar que ele “fazia para proteger”.

Após a repercussão, o perfil de Ulisses saiu do ar. Nas redes, internautas especulam que o DJ teria desativado a conta para evitar perda de seguidores. Até a publicação desta matéria, o ex-namorado não havia se manifestado publicamente sobre as acusações.

Nota da redação: as informações acima são alegações da influenciadora e ainda não receberam contraponto do citado. O espaço permanece aberto para manifestação do DJ Ulisses.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet