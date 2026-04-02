Bocalom faz prestação de contas de mais de 5 anos de gestão e prepara transição

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Na reta final à frente da prefeitura de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom reúne aliados e equipe na tarde desta quinta-feira (2), no Afa Jardim, para apresentar um balanço dos 5 anos e 3 meses de gestão e pavimentar a transição de comando no Executivo municipal.

O evento também será palco da assinatura de um termo de compromisso que prevê a continuidade de ações, obras e projetos considerados estratégicos pela atual administração. A medida ocorre às vésperas da saída de Bocalom do cargo.

A partir deste sábado (4), a prefeitura passa a ser comandada pelo vice-prefeito Alysson Bestene, que atualmente acumula a função de secretário municipal de Educação. A mudança atende ao processo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral.

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