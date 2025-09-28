Maria Flor surpreende Virginia ao revelar o desejo de ser dançarina de Zé Felipe

Virginia Fonseca, influenciadora digital, foi pega de surpresa por uma revelação fofíssima e inesperada de Maria Flor, de apenas dois anos. Em um momento de interação com os seguidores, a empresária perguntou à pequena o que ela sonhava ser quando crescer, e a resposta fez a internet derreter.
“Floflô, a Bruna perguntou: ‘O que você quer ser quando crescer?’”, questionou a mamãe coruja, respondendo a uma caixinha de perguntas nos Stories. Sem pensar duas vezes, a pequena respondeu: “Dançarina”.
Mas a surpresa ainda maior veio logo em seguida, quando Virgínia perguntou: “Dançarina de quê?”, e a filha disparou: “Do papai!”. Apesar de ter anunciado o fim de seu casamento com Zé Felipe no final de maio, a empresária pareceu achar a resposta adorável.
“Ai, meu Deus! Você quer ser dançarina do papai?”, disse. A pequena Maria Flor, que tem os irmãos Maria Alice, de quatro anos, e José Leonardo, de 1 ano, já mostrou que tem ambições de palco ao lado do cantor. Inclusive, a pequena demonstrou como as bailarinas costumam fazer e arrancou muitas risadas.