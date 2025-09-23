Marina Silva faz história e é a 1ª brasileira a receber prêmio internacional de liderança em conservação

A ex-senadora e ambientalista Marina Silva foi agraciada com o Prêmio por Liderança Excepcional em Conservação (Distinguished Leadership in Conservation Award), concedido pela Wildlife Conservation Society (WCS), na noite desta segunda-feira (22), em Nova Iorque, Estados Unidos.

Em sua postagem nas redes sociais, Marina expressou alegria e ressaltou a responsabilidade que acompanha a honraria. Ela destacou que o reconhecimento não é apenas pessoal, mas reflete a importância global do Brasil na preservação ambiental e no combate às mudanças climáticas, especialmente às vésperas da COP30, que será realizada em Belém, no próximo novembro.

Segundo Marina, desde a posse do presidente Lula, o país conseguiu reduzir em 46% o desmatamento na Amazônia e implementar políticas ambientais significativas. Entre elas estão o lançamento de uma nova NDC alinhada à meta de 1,5ºC, iniciativas de apoio a povos indígenas e comunidades locais, e a criação do Fundo Florestas Tropicais Para Sempre (TFFF), que pode beneficiar cerca de 70 países com florestas tropicais.

A ambientalista ressaltou que esses avanços são fruto do trabalho conjunto de instituições como o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ibama, ICMBio e Jardim Botânico do Rio de Janeiro, além da colaboração da sociedade civil e da academia.

Durante a cerimônia, Marina Silva recebeu o prêmio das mãos do presidente da WCS, Adam Falk. Na mesma ocasião, o antropólogo e etnólogo Martin von Hildebrand foi condecorado com o Prêmio Thomas E. Lovejoy, em reconhecimento a cinco décadas de atuação pela defesa dos povos indígenas e da Amazônia, concedido por organizações como WCS, Conservação Internacional, Fundo Global para o Meio Ambiente e WWF dos Estados Unidos.

Marina enfatizou que a premiação reforça o papel do Brasil como protagonista na conservação ambiental global e no enfrentamento das mudanças climáticas, destacando o trabalho contínuo de líderes, comunidades e instituições voltados à preservação da biodiversidade.