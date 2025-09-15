Marina Silva recebe título de cidadã niteroiense e participa de lançamento de Frente Parlamentar no Rio

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi homenageada na última sexta-feira (12) com o título de cidadã niteroiense. A honraria foi entregue pelo vereador Professor Túlio, em sessão realizada na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro.

Durante a mesma agenda, a ministra participou, a convite do deputado federal Pastor Henrique Vieira, do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Estado Laico e da Liberdade Religiosa. A iniciativa, que já está em articulação no Congresso Nacional, será presidida pelo parlamentar fluminense.

Em suas redes sociais, Marina destacou a emoção pelo reconhecimento e a importância da frente parlamentar para o fortalecimento da democracia. Ela também registrou encontros com lideranças, entre elas o professor e babalawô Ivanir dos Santos e Izabella Vicente, ex-vereadora de Macaé e integrante da Rede Sustentabilidade.