MEC autoriza quatro cursos semipresenciais de licenciatura na Ufac; confira quais são

A Universidade Federal do Acre (Ufac) teve quatro novos cursos de licenciatura aprovados pelo Ministério da Educação (MEC) na modalidade semipresencial. A autorização foi publicada nesta sexta-feira (12) no Diário Oficial da União, por meio da Portaria SERES/MEC nº 614, ampliando a oferta de vagas e reforçando a formação de professores e profissionais qualificados para a região.

Os cursos autorizados são Ciências Biológicas, com 150 vagas anuais; Educação Física, com 196 vagas; Física, com 400 vagas; e Matemática, também com 400 vagas. Todos serão ofertados nos endereços cadastrados no sistema e-MEC, seguindo o Decreto nº 12.456/2025 e demais normas do MEC.

Agora, a Ufac precisa solicitar o reconhecimento formal desses cursos junto ao Ministério da Educação, garantindo a validade nacional dos diplomas emitidos. A portaria entra em vigor na data de sua publicação, permitindo que os cursos semipresenciais iniciem suas atividades dentro das normas legais vigentes.