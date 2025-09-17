Medalhistas olímpicos participam do 15º Fórum de Formação Esportiva do governo do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer, promoveu nesta quarta-feira (17) a 15ª edição do Fórum Estadual de Formação Esportiva, no Auditório da Uninorte, em Rio Branco. O evento começou às 9h e reuniu nomes de destaque do esporte brasileiro, além de autoridades locais, em um dia voltado à troca de experiências e ao incentivo à prática esportiva no estado.

Estiveram presentes medalhistas olímpicos como Lars Grael (vela), André Heller (vôlei) e Magic Paula (basquete), além de Emerson Appel, gestor de Esportes e Relações Institucionais do CBC. Autoridades estaduais também marcaram presença, incluindo o governador Gladson Cameli, o secretário de Esportes Ney Amorim, o presidente da federação Elias Mansour e Minoru Kimpara.

O governador Gladson Cameli destacou a importância do evento para a formação de jovens atletas. “Estamos criando oportunidades para que cada vez mais os nossos atletas acrianos se motivem a nos representar mundialmente. Quero agradecer e parabenizar toda a equipe de governo em nome da Secretaria de Esporte, que está conduzindo essas palestras durante o dia de hoje, para que a nossa juventude possa ver que tudo é possível, só basta querermos. É isso que o nosso governo está fazendo: abrindo caminhos, plantando sementes para colaborar e renovar as esperanças dessa garotada”, afirmou.

Já o secretário Ney Amorim ressaltou o investimento do governo no esporte e a presença de atletas de destaque. “O Acre vive um momento muito importante hoje. O governador Gladson Cameli tem feito um forte investimento no esporte do nosso estado, criou a Secretaria de Esporte e trouxe atletas importantes a nível nacional e mundial. Essa palestra é para a nossa juventude, para nossos clubes e atletas, e faz parte do nosso programa de governo em parceria com a CBC. Vai ser um grande evento para a população do nosso estado”, declarou.

O fórum proporcionou ainda um espaço de aprendizado e inspiração, mostrando aos jovens que o esporte pode abrir portas e oferecer oportunidades de representatividade, tanto a nível nacional quanto internacional.