Meia Maratona Metrópoles: confira os cuidados para evitar lesões

A Meia Maratona Metrópoles acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, em Brasília, com percursos de 5 km, 10 km, 21 km e uma prova Kids de 1 km. Mais que vontade, encarar disputas deste tipo exige preparo físico e respeito ao corpo. Correr 21 km significa, para a maioria dos atletas, mais de duas horas de esforço contínuo. O percurso é um verdadeiro desafio e necessita cuidados especiais antes, durante e após cruzar a linha de chegada.
A Meia Maratona Metrópoles é uma realização do Inbras, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS) e do Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo.
Esse preparo não acontece de um dia para o outro: é preciso tempo, constância e adaptação. Segundo a fisioterapeuta e ultramaratonista Alessandra Vidal, o ideal é ter o acompanhamento de um profissional durante a preparação:
“Outros fatores fundamentais são a orientação de profissional de educação física que entenda sobre o esporte, bem como fatores pessoais, como sono, alimentação e controle do stress. Importante lembrar que o corpo que treina para correr 21km é o mesmo que busca os filhos na escolha, que trabalha 44 horas por semanas, que pega engarrafamento, tudo está conectado”, destacou.
Ainda segundo Alessandra, o maior risco de lesão na corrida aparece quando a demanda ultrapassa a capacidade do corpo.
“O sistema cardiovascular costuma se adaptar rapidamente ao treino, mas músculos e articulações levam mais tempo. Assim, cresce a tentação de aumentar a distância antes da hora — e isso abre espaço para lesões”, apontou
Democrática e acessível, a corrida pede apenas um par de tênis e disposição. A prática libera endorfina, aumentando a sensação de prazer, mas também pode levar o corredor a ignorar sinais de alerta. Muitas vezes, dores atribuídas ao calçado ou à pisada estão ligadas, na verdade, à falta de preparo adequado.
A especialista ainda deu o passo a passo para quem praticar a prova:
“Na corrida, em especial as de longas distâncias, o segredo é não ter pressa. A evolução deve ser gradual. Respeitar o seu ritmo é a chave para evitar lesões e garantir longevidade no esporte”, completou.
Confira o percurso
Cronograma do evento
A Meia Maratona Metrópoles começa no dia 13 de setembro, um sábado. Haverá entrega de kits, entre 10h e 15h30. Além disso, nessa data acontecerão as corridas da categoria kids.
Já no domingo, haverá as provas principais. A concentração de atletas terá início às 6h, e a largada da prova principal, de 21 km, será às 6h30.
Confira os horários:
Sábado – 13 de setembro
- 10h às 18h: entrega de kits e ativação do chip de cronometragem na Vila do evento.
Obs.: a entrega dos kits será somente até as 15h30.
- 16h: largada da Categoria Kids 2.
- 16h10: largada da Categoria Kids 1.
- 16h30 às 17h: premiação Kids.
Domingo – 14 de setembro
- 6h às 6h30: concentração de atletas.
- 6h45: largada 21 km.
- 7h15: largada 10 km.
- 7h45: largada 5 km.
- 9h: premiação dos 5 km.
- 9h30: premiação dos 10 km.
- 10h: premiação dos 21 km.
Regulamento geral
Categorias:
Geral:
- 5 Km: percurso de ida e volta totalizando 5 km, com tempo máximo de duração de 60 (sessenta) minutos.
- 10 Km: percurso de ida e volta totalizando 10 km, com tempo máximo de duração de 110 (cento e dez) minutos.
- 21 Km: percurso de ida e volta totalizando 21 km, com tempo máximo de duração de 180 (cento e oitenta) minutos.
- Kids: as provas serão divididas em duas baterias, em um percurso de 1 km.
Confira o regulamento:
Participação:
- Poderão participar atletas de ambos os sexos, desde que devidamente inscritos na distância escolhida.
- Não será permitida a alteração da prova após a inscrição.
- Só poderão correr os atletas que retirarem o kit oficial, contendo o número de peito e o chip de cronometragem.
- O chip será descartável.
Idade mínima e autorização:
- Para as provas de 5 km, 10 km e 21 km, a idade mínima é de 16 anos completos em 14/9/2025.
- Atletas menores de 18 anos só poderão participar mediante autorização com firma reconhecida em cartório, assinada pelo pai ou responsável, acompanhada de cópia do documento de identidade.
Responsabilidade e declaração médica:
- Cada atleta é responsável pela veracidade das informações fornecidas na inscrição.
- Ao se inscrever, o atleta declara possuir atestado médico válido (emitido nos últimos seis meses) que comprove aptidão para participar da prova.
- Fraudes comprovadas resultarão em desclassificação e possíveis sanções legais.
Reembolso e premiação:
- O atleta pode solicitar o cancelamento da inscrição em até 7 dias após a compra, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pedido seja feito até 5 dias antes da prova.
- Não haverá reembolso em desistências comunicadas a menos de 7 dias do evento.
- O atleta que não comparecer à cerimônia de premiação perde o direito ao troféu e ao prêmio em dinheiro.
- Todos os corredores que concluírem suas provas dentro do tempo estabelecido receberão medalha de participação, mediante a devolução do chip.
Metrópoles Endurance
A Meia Maratona Metrópoles é mais uma atração do Metrópoles Endurance e chega ao DF após o sucesso do Cycling, realizado nos dias 16 e 17 de agosto, além das disputas de aquathlon, triatlo, natação em águas abertas, ocorrido no último fim de semana de julho.