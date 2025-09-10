10/09/2025
Universo POP
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos
Carlinhos Maia nega ser pivô da treta entre Simone Mendes e Manu Bahtidão
“Química não tem idade”: Paulo Vilhena celebra casamento com Maria Luiza e paternidade aos 44
Horóscopo desta quarta-feira tem lua vazia e pede calma; veja as previsões signo a signo

Menina de 11 anos é espancada no colégio após recusar beijar garoto e tem morte cerebral

Alícia Valentina foi espancada por cinco colegas dentro da escola e não resistiu aos ferimentos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A morte de Alícia Valentina, de 11 anos, chocou Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. A menina teve morte cerebral confirmada no domingo (7), quatro dias após ser espancada por cinco colegas dentro da Escola Municipal Tia Zita.

De acordo com o boletim de ocorrência, as agressões começaram depois que Alícia recusou um dos garotos envolvidos. Entre os suspeitos estão quatro meninos e uma menina da mesma faixa etária. A idade oficial deles não foi divulgada, mas a família da vítima afirmou que pelo menos um teria entre 13 e 14 anos.

Alícia Valentina foi espancada por cinco colegas dentro da escola e não resistiu aos ferimentos/Foto: Reprodução

Segundo a advogada Helena Castro, especialista em Direito Penal da OAB-PE, apenas adolescentes a partir dos 12 anos podem responder por atos infracionais. Menores de 12 não podem ser responsabilizados penalmente, mas passam a ser acompanhados por órgãos como Justiça, Ministério Público e Conselho Tutelar. Além disso, a responsabilidade civil dos pais e da escola também pode ser investigada.

O caso segue sob apuração da Polícia Civil e do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que devem encaminhar os desdobramentos para a Vara da Infância e Juventude. Enquanto isso, familiares e amigos lamentam a perda da menina, lembrada pela mãe como “doce, calma e querida por todos”.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost