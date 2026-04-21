Conforme informações reportadas pelo portal Rondoniaovivo, o Corpo de Bombeiros prepara uma operação de busca e salvamento após o naufrágio de uma draga de garimpo no Rio Madeira, ocorrido na noite desta segunda-feira (20). O acidente aconteceu na altura da região de Velha Mutum Paraná, nas proximidades da BR-364, em Porto Velho.

A embarcação submergiu de forma extremamente rápida. De acordo com relatos colhidos pela Polícia Militar, o processo total de afundamento da draga durou cerca de apenas um minuto. No momento do incidente, vários funcionários estavam a bordo.

Sobreviventes e desaparecidos

Dois dos trabalhadores que estavam na draga conseguiram se salvar e foram os responsáveis por acionar as autoridades. Eles relataram que a velocidade com que a estrutura cedeu impediu qualquer tentativa de manobra de emergência ou o uso de equipamentos de salvatagem.

Até o fechamento desta reportagem, as autoridades confirmaram o desaparecimento de um dos sócios do empreendimento e da cozinheira que trabalhava na embarcação.

Operação de busca

A região onde ocorreu o naufrágio é conhecida pelas correntes fortes e pela visibilidade reduzida, fatores que complicam o trabalho de mergulhadores e equipes de resgate nesta época do ano. O Corpo de Bombeiros foi notificado oficialmente e organiza a logística para iniciar as buscas pelos corpos e pelos destroços.

Até o momento, as causas que levaram a estrutura a afundar abruptamente permanecem desconhecidas. A Polícia Militar e órgãos competentes deverão investigar se houve falha estrutural ou algum fator externo que provocou o naufrágio.