Menos da metade das escolas brasileiras estão conectadas à internet, aponta levantamento

“O Brasil ainda tem um contexto em que as suas regiões, os seus estados e municípios mais pobres são aqueles que possuem a pior infraestrutura escolar e, no geral, possuem piores indicadores educacionais, o mínimo de aprendizagem desses estudantes. Então, precisa dobrar a aposta e entender que a educação é um vetor, é um fator fundamental para reverter e para superar essas desigualdades imensas que a gente tem no país”, afirma Gabriel Corrêa, diretor do Todos pela Educação.

O Ministério da Educação afirmou que continua avançando para que todas as escolas públicas alcancem níveis adequados de conectividade até o ano que vem. Que dados de setembro mostram que mais de 65% das unidades têm acesso à internet com qualidade para uso pedagógico. E que vai transferir R$ 305 milhões, este ano, para escolas investirem em conectividade.