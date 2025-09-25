25/09/2025
Menos da metade das escolas brasileiras estão conectadas à internet, aponta levantamento

Números do Anuário Brasileiro da Educação Básica, que retratam as desigualdades na educação no Brasil, estão longe das metas anunciadas pelo Ministério da Educação em janeiro de 2025.

O Anuário Brasileiro da Educação registrou o nível em que se encontra a conexão das escolas públicas com a internet.

Uma escola do ensino fundamental, em Ceilândia, no Distrito Federal, tem 18 roteadores que atendem a todas as salas de aula. Se o sinal falhar, tem cabo para garantir o plano de aula do professor.

“A gente precisa agora de equipamentos novos, mais evoluídos. Já estamos na segunda etapa, tentando passar pra terceira que é ficar em dia com a tecnologia”, afirma o diretor do Centro de Ensino Fundamental 26 de Ceilândia.

Em uma escola no Centro de Teresina, a conexão com a internet é no improviso. O sinal do wi-fi não chega para todos. Quando muito, na sala dos professores.

Menos da metade das escolas brasileiras estão conectadas à internet, aponta levantamento/Foto: Reprodução/TV Globo

