Mesmo com medida protetiva, mulher é morta a facadas pelo ex-marido na frente dos filhos no Acre

Um crime de feminicídio chocou moradores de Cruzeiro do Sul nesta terça-feira (23). Maria José de Oliveira, de 51 anos, foi morta a facadas dentro de casa, no bairro Cruzeirão. O autor do crime, identificado como Raimundo Prudência da Silva, de 61 anos, é ex-marido da vítima.

De acordo com informações preliminares, o assassinato aconteceu na presença dos filhos do casal. Maria José já havia solicitado proteção judicial e possuía medida protetiva contra o acusado, mas ainda assim foi atacada. A vítima deixa três filhos.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para os procedimentos necessários. O corpo foi removido e encaminhado para os exames de praxe.

O suspeito foi preso logo após o crime e deverá prestar depoimento na delegacia. Em seguida, será transferido para o Presídio Manoel Neri da Silva, onde ficará à disposição da Justiça.