Michelle Bolsonaro admite que pode ser candidata em 2026, mas não diz a qual cargo

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro admitiu, em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, que pode disputar as eleições de 2026. Ela, no entanto, não revelou a qual cargo pretende concorrer.
“Vou me levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir”, declarou Michelle.
Ligada ao eleitorado evangélico e figura de destaque no PL Mulher, braço feminino do partido, Michelle vem sendo cogitada por aliados para disputar tanto uma vaga no Senado quanto a Presidência da República.
A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, em evento no Palácio do Planalto em 03/03/2022. — Foto: Isac Nóbrega/PR