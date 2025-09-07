Michelle diz que Bolsonaro está “humilhado” e juízes agem por “vingança”

Áudio da ex-primeira dama da República, Michelle Bolsonaro, transmitido em manifestações neste 7 de Setembro traz acusações contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e fala sobre a condição do marido, Jair Bolsonaro (PL). À milhares de pessoas em Brasília e no Rio de Janeiro, ela passou a mensagem de que “juízes agem por vingança”, punem inocentes e que o marido dela está “humilhado e preso”.

Em cerca de 4 minutos de áudio, Michelle ainda chama os ministros do STF de tiranos e diz que Bolsonaro é perseguido.

“Hoje, por perseguição e injustiça, ele (Bolsonaro) não pode falar, mas nós falaremos por ele até que essa tirania e essa perseguição sejam vencidas. Três anos se passaram desde 2022 e a situação só piorou. Movidos por vingança, a autoridades perversas prenderam inocentes”, disse a ex-primeira dama e presidente do PL Mulher.

Michelle ainda lembra a pena imposta à Deborah do Batom e aos outros condenados pelos atos de 8 de janeiro, com penas que chegaram a 17 anos. “Débora do Batom e tantas outras pessoas que estão sendo condenadas a penas piores do que a de assassinos e traficantes”, completou.

Veja imagens das manifestações no Rio e em Brasília:

Manifestação de bolsonaristas em Brasília

Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro

Bandeiras dos Estados Unidos se misturaram à bandeiras do Brasil em manifestações da direita em Brasília

Manifestantes de direita foram às ruas no Rio de Janeiro

Julgamento

Aos manifestantes, Michelle ainda chamou o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete reús por trama golpista de “grande peça teatral”. Disse ainda que “isso não é democracia”.

“O devido processo legal foi destruído. As defesas sabotadas, inclusive a do meu marido. A perseguição política e religiosa avança sobre nós”, completou.