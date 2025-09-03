Ministério Público investiga denúncias de esgoto a céu em cidade no interior do Acre

Inquérito civil apura reclamações sobre lançamento de esgoto em Tarauacá

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio da Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá, abriu um inquérito civil para apurar reclamações sobre lançamento de esgoto na Avenida Avelino Leal, no bairro Copacabana. A suspeita é de que os dejetos tenham origem em um imóvel particular e também no Hospital Dr. Sansão Gomes.

Ministério Público investiga denúncias de esgoto a céu em cidade no interior do Acre. Foto: Reprodução

A investigação teve início a partir de um procedimento preparatório e levou à notificação tanto da Prefeitura de Tarauacá quanto do Governo do Estado, a fim de obter esclarecimentos sobre a situação. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) declarou que está em trâmite o processo administrativo para contratação de empresa que realizará os reparos na rede da unidade hospitalar. O prazo estimado pela pasta para a execução dos serviços é de até 30 dias.

Por outro lado, a Secretaria Municipal de Obras informou que, em vistoria realizada no dia 18 de agosto, não encontrou sinais de esgoto exposto na via. O órgão destacou que foi instalado recentemente um sistema de drenagem no local, utilizando tubulação de concreto para evitar acúmulo de resíduos e problemas sanitários.

“Diante das informações, o MPAC decidiu converter o procedimento preparatório em inquérito civil para reunir os elementos necessários à instrução do caso, adotando as medidas cabíveis para a apuração e resolução do problema”, destacou o MPAC em nota.

