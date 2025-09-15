Ministro do Trabalho desembarca no Acre nesta terça-feira; veja a agenda completa

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, estará em Rio Branco nesta terça-feira (16) para participar da abertura da etapa estadual da II Conferência Nacional do Trabalho (II CNT) no Acre. A visita antecede a solenidade oficial do evento e será marcada por uma coletiva de imprensa às 8h30, no gabinete da presidência do Sebrae.

Durante o encontro com jornalistas, o ministro, acompanhado de autoridades locais, deve apresentar os objetivos da conferência, com foco no fortalecimento do trabalho decente e nos desafios do estado na geração de emprego, renda e qualificação profissional.

Além de Luiz Marinho, a coletiva contará com a presença de Jorge Viana, presidente da ApexBrasil; Leonardo Lani de Abreu, superintendente regional do Trabalho no Acre; Marcos Perioto, secretário de Relações do Trabalho do MTE; além de lideranças sindicais, representantes do setor produtivo e autoridades estaduais.

A etapa estadual da conferência será realizada ao longo do dia, das 8h às 18h, no mesmo local, reunindo trabalhadores, empregadores e representantes do governo para discutir políticas públicas.