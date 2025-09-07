07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
ministros-de-lula-e-autoridades-vao-ao-desfile-de-7-de-setembro

Ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados participam da cerimônia de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, que tem o tema “Brasil Soberano”. Sob sol intenso, as autoridades acompanham o desfile da arquibancada. Ministros do Executivo e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) estão entre os presentes.

O desfile cívico-militar começou por volta das 9h. Fernando Haddad, da Fazenda, não estará na Esplanda, pois está em São Paulo. Nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) compareceu.

5 imagensLula e Janja no desfile do 7 de Setembro de 2025Alckmin e Celso Sabino se cumprimentam em desfile de 7 de SetembroMinistros acompanham desfile de 7 de Setembro em Brasília (DF)Fechar modal.1 de 5

Ministros acompanham desfile de 7 de Setembro em Brasília (DF)

Augusto Tenório/Metrópoles2 de 5

Lula e Janja no desfile do 7 de Setembro de 2025

Foto: TV Brasil/Reprodução3 de 5

Alckmin e Celso Sabino se cumprimentam em desfile de 7 de Setembro

Augusto Tenório/Metrópoles4 de 5

Tv brasil5 de 5

Ministros acompanham desfile de 7 de Setembro em Brasília (DF)

Augusto Tenório/Metrópoles

Confira o nome das autoridades presentes na arquibancada

  1. Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública)
  2. Marina Silva (Meio Ambiente)
  3. Macaé Evaristo (Direitos Humanos)
  4. Geraldo Alckmin (Indústria)
  5. Anielle Franco (Igualdade Racial)
  6. Renan Filho (Transportes)
  7. Jader Filho (Cidades)
  8. Waldez Góes (Desenvolvimento Regional)
  9. Celso Sabino (Turismo)
  10. José Múcio (Defesa)
  11. André de Paula (Pesca)
  12. General Amaro (GSI)
  13. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais)
  14. Wolney Queiroz (Previdência Social)
  15. ⁠Sidônio Palmeira (Secom)
  16. ⁠Márcio França (Empreendedorismo)
  17. André Fufuca (Esportes)
  18. ⁠Rui Costa (Casa Civil)
  19. ⁠Márcio Macedo (secretária-geral da Presidência)
  20. ⁠Frederico Siqueira (Comunicações)
  21. ⁠Simone Tebet (Planejamento)
  22. ⁠Margareth Menezes (Cultura)
  23. Sonia Guajajara (Povos Indígenas)
  24. Esther Dweck (Gestão)
  25. Vinicius de Carvalho (CGU)
  26. ⁠Camilo Santana (Educação)
  27. Alexandre ⁠Silveira (Minas e Energia)
  28. ⁠Jorge Messias (AGU)
  29. ⁠Celso Amorim (assessor-chefe da Presidência)
  30. Mauro Vieira (Relações Exteriores)

Quem do Congresso está no desfile

1. Hugo Motta, presidente da Câmara
2. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado
3. Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.