Ministros de Lula e autoridades vão ao desfile de 7 de Setembro

Ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aliados participam da cerimônia de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, que tem o tema “Brasil Soberano”. Sob sol intenso, as autoridades acompanham o desfile da arquibancada. Ministros do Executivo e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) estão entre os presentes.
O desfile cívico-militar começou por volta das 9h. Fernando Haddad, da Fazenda, não estará na Esplanda, pois está em São Paulo. Nenhum dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) compareceu.
Ministros acompanham desfile de 7 de Setembro em Brasília (DF)
Lula e Janja no desfile do 7 de Setembro de 2025
Alckmin e Celso Sabino se cumprimentam em desfile de 7 de Setembro
Ministros acompanham desfile de 7 de Setembro em Brasília (DF)
Confira o nome das autoridades presentes na arquibancada
- Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública)
- Marina Silva (Meio Ambiente)
- Macaé Evaristo (Direitos Humanos)
- Geraldo Alckmin (Indústria)
- Anielle Franco (Igualdade Racial)
- Renan Filho (Transportes)
- Jader Filho (Cidades)
- Waldez Góes (Desenvolvimento Regional)
- Celso Sabino (Turismo)
- José Múcio (Defesa)
- André de Paula (Pesca)
- General Amaro (GSI)
- Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais)
- Wolney Queiroz (Previdência Social)
- Sidônio Palmeira (Secom)
- Márcio França (Empreendedorismo)
- André Fufuca (Esportes)
- Rui Costa (Casa Civil)
- Márcio Macedo (secretária-geral da Presidência)
- Frederico Siqueira (Comunicações)
- Simone Tebet (Planejamento)
- Margareth Menezes (Cultura)
- Sonia Guajajara (Povos Indígenas)
- Esther Dweck (Gestão)
- Vinicius de Carvalho (CGU)
- Camilo Santana (Educação)
- Alexandre Silveira (Minas e Energia)
- Jorge Messias (AGU)
- Celso Amorim (assessor-chefe da Presidência)
- Mauro Vieira (Relações Exteriores)
Quem do Congresso está no desfile
1. Hugo Motta, presidente da Câmara
2. Rogério Carvalho, líder do PT no Senado
3. Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara