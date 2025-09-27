27/09/2025
Missa de 7º dia de JP Mantovani reúne familiares e amigos em São Paulo

Escrito por Portal Leo Dias
missa-de-7o-dia-de-jp-mantovani-reune-familiares-e-amigos-em-sao-paulo

Lí Marttins se reuniu com familiares e amigos para a missa de sétimo dia de seu marido, JP Mantovani, na tarde deste sábado (27/9). O modelo não resistiu após sofrer um acidente de moto em São Paulo, no último domingo (21/9). O portal LeoDias, representado pela repórter Tati Apocalypse, acompanhou de perto a simbólica homenagem ao ex-participante do reality “A Fazenda”.

A homenagem ao modelo iniciou às 13h desta tarde, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Vila Leopoldina, na capital paulista. Segundo noticiado pela repórter deste portal, a viúva Lí Marttins esteve no local com a filha do casal, Antonella, de 7 anos.

Na última sexta-feira (26/9), Lí usou as redes sociais para divulgar mais informações sobre a missa de sétimo dia do companheiro. “Um anjo no céu”, iniciou o informe. “A verdadeira virtude está nas boas ações na sua essência em conexão com o amor divino em sua forma mais genuína. Como você nos mostrou em sua linda e breve passagem”, completou o texto.

JP não resistiu após sofrer um acidente de moto na Marginal Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Ele bateu a sua motocicleta Harley Davidson contra um caminhão de limpeza urbana estacionado na faixa da esquerda da pista central e morreu no local.

