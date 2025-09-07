07/09/2025
“Missão cumprida, mas com gostinho de quero mais”, diz Gladson Cameli sobre futuro político

Governador do Acre ressaltou que deve se afastar do cargo em abril de 2026

0

O governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou durante o desfile de 7 de setembro, em Rio Branco, que encara sua atual gestão com “sentimento de missão cumprida”, mas admitiu que não descarta a possibilidade de voltar a disputar o governo estadual no futuro.

“Missão cumprida, mas com gostinho de quero mais”, diz Cameli sobre futuro político. Foto: ContilNet

Cameli ressaltou que deve se afastar do cargo em abril de 2026 por conta do processo eleitoral, mas destacou que pretende seguir trabalhando até o último dia do mandato.

“Esse pode ser meu último desfile de 7 de setembro como governador. Tenho um sentimento de missão cumprida, mas com gostinho de quero mais. Talvez no futuro, depois de mais um mandato de senador? Nunca direi que não beberei dessa água”, afirmou.

O chefe do Executivo também agradeceu a população acreana pela trajetória política que lhe deu dois mandatos como deputado federal, um como senador e dois como governador.

“Eu sou grato ao povo do meu estado que me conduziu e confiou em mim. Agora, o futuro pertence a Deus, mas os meus planos são de fazer de 2025 um ano de execução, para que possamos pensar em 2026”, disse.

Apesar da sinalização sobre novas disputas eleitorais, Cameli reforçou que o foco do momento é a gestão.

“Temos muito a fazer, diminuir o desemprego, criar oportunidades, como já fizemos com a contratação de quase 5 mil novos servidores públicos e mais de 50 mil vagas na iniciativa privada. Esse é o compromisso que sigo cumprindo”, declarou.

Veja o vídeo:

