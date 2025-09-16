Montadores de Móveis do Acre convocam reunião para a fundação do sindicato da categoria

A categoria de montadores de móveis do Acre está prestes a dar um passo importante em sua organização. Um edital de convocação, publicado no dia 10 de setembro de 2025, convida todos os profissionais da área para a Assembleia Geral de Constituição do SINDMMAC – Sindicato dos Montadores de Móveis do Estado do Acre.

O encontro está marcado para o dia 21 de setembro, a partir das 09h00, no O Casarão, localizado na Avenida Brasil, Centro, em Rio Branco. A pauta da assembleia é de grande relevância para a categoria e inclui a discussão e deliberação sobre a constituição do sindicato, a aprovação do Estatuto Social, e a eleição e posse da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal.

A iniciativa visa fortalecer a voz dos montadores de móveis, garantindo a representatividade e a defesa dos interesses da categoria em todo o estado. O edital, assinado por James Paiva de Oliveira, Presidente da Comissão, ressalta a importância da presença de todos os interessados.

A convocação está em conformidade com a legislação vigente e representa a formalização de um movimento que busca melhores condições de trabalho, valorização profissional e a união da categoria. A fundação do SINDMMAC é um marco para os montadores de móveis do Acre, que agora terão uma entidade dedicada a lutar por seus direitos e por um futuro mais justo para a profissão.