06/09/2025
Moraes rebate fake news: ‘Inventaram até prisão de irmã que nunca existiu’

Alexandre de Moraes também ressaltou a importância da checagem de informações

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, rebateu recentemente as diversas fake news que circulam sobre sua pessoa nas redes sociais. Em declarações, ele criticou a propagação de mentiras e afirmou que chegou a ser alvo de informações falsas envolvendo sua suposta ligação com o PCC e até a prisão de uma irmã que, segundo ele, nunca teve.

“Vamos checar. Será que isso é verdade mesmo?”, alerta Moraes/Foto: Reprodução

“Por muito tempo inventaram que eu era advogado do PCC. Depois que eu ganhei várias ações judiciais, passaram a inventar que minha irmã havia sido presa numa operação contra o PCC. Só que eu nunca tive irmã”, afirmou o ministro, destacando a amplitude da desinformação e o impacto que ela causa, mesmo entre pessoas que o conhecem.

Alexandre de Moraes também ressaltou a importância da checagem de informações e da educação nas redes sociais como forma de combater o discurso de ódio e a propagação de notícias falsas. “As pessoas preparam vídeos falsos, preparam notícias falsas. Isso passa rapidamente a todas as demais pessoas e algumas acabam acreditando que é verdade. Vamos checar. Será que isso é verdade mesmo?”, concluiu.

