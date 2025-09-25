Morre aos 75 anos, Maria das Graças, avó de Rogéria Rocha; influencer posta vídeo emocionante

A professora Maria das Graças Lima Pereira, avó da influenciadora Rogéria Rocha, faleceu na última quarta-feira (24). Nascida em 20 de novembro de 1949, ela tinha 75 anos.
Conhecida carinhosamente como Dona Graça, deixa filhos, netos, bisnetos, amigos e uma trajetória marcada pelo carinho de quem conviveu com ela. O velório está marcado para esta quinta-feira (25), a partir das 6h, na Funerária São Francisco, em Rio Branco.
Nas redes sociais, Rogéria Rocha prestou homenagem à avó. “Te amo pra sempre, vó”, escreveu a influenciadora em publicação no Instagram.