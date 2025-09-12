Mortes no trânsito caem 11% em Rio Branco, mas número de acidentes segue alto em 2025

O trânsito de Rio Branco registrou redução no número de vítimas fatais nos sete primeiros meses de 2025. De acordo com dados divulgados pela Coordenadoria de Engenharia e Estatística de Trânsito (CEET), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), foram 24 mortes entre janeiro e julho deste ano, contra 27 ocorridas no mesmo período de 2024.

A queda representa cerca de 11% de redução nos óbitos. O índice de vítimas fatais a cada 10 mil veículos também apresentou melhora, passando de 1,21 em 2024 para 1,06 em 2025.

Apesar da diminuição das mortes, os acidentes continuam frequentes. Apenas seis primeiros meses deste ano foram registrados 757 sinistros de trânsito com vítimas não fatais, que resultaram em 861 pessoas lesionadas.

O levantamento mostra ainda que junho de 2025 foi o mês mais letal do período, com seis mortes confirmadas. Em seguida aparecem os meses de abril e de, ambos com quatro registros cada.

Janeiro e março apresentaram dois óbitos cada, sendo os meses com menor número de vítimas fatais no ano.