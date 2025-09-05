Motoboy acreano compartilha rotina intensa de trabalho e surpreende com ganhos diários

José Vitor compartilhou que trabalhou mais de 15 horas seguidas e faturou mais de R$ 600 em corridas

O motoboy acreano José Vitor chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar detalhes de sua rotina nesta sexta-feira (5). Em uma publicação, ele destacou a importância de manter a motivação e agradecer pelas lições aprendidas em cada etapa da jornada.

Segundo ele, o trabalho inicia às 4h da manhã e encerra apenas às 19h40, totalizando mais de 15 horas de atividade. No período apresentado, ele realizou 77 corridas e acumulou R$ 601,89 em ganhos, incluindo compensações. Os registros mostram ainda média de R$ 1,77 por quilômetro e R$ 7,83 por solicitação. Ele revelou também que prefere realizar corridas mais curtas, e que ainda sobra muito tempo para aproveitar momentos em família, após o trabalho.

Ganhos publicados por José Vitor/Foto: Reprodução

A publicação gerou repercussão entre outros trabalhadores do setor, que elogiaram o esforço e reconheceram a dedicação de José Vitor, destacando-o como exemplo para motoboys e entregadores.

Veja o vídeo:

