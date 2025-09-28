Motociclista fica em estado grave após colisão com carro em Rio Branco

O motoboy Rodrigo Freitas de Souza, de 24 anos, ficou gravemente ferido após um acidente na noite deste sábado (27), no cruzamento da Rua Almiro Daniel com a Rua Rio de Janeiro, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.

De acordo com informações, um veículo VW Polo prata seguia pela Rua Rio de Janeiro, no sentido Centro-bairro, e, ao sinalizar para entrar na Rua Almiro Daniel, recebeu a preferência de um carro que vinha no sentido contrário e parou para ceder passagem.

Nesse momento, Rodrigo, que conduzia uma moto Yamaha Factor 150 preta, seguia logo atrás do veículo que parou e tentou ultrapassá-lo pela direita. Durante a manobra, acabou colidindo com o Polo, que já realizava a conversão.

Com o impacto, o motociclista sofreu múltiplas fraturas na perna esquerda e caiu ao solo. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos no local e encaminhou a vítima, em estado grave, ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permaneceu aos cuidados da equipe do trauma.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar esteve na ocorrência, isolou a área e acionou a perícia técnica para realizar os levantamentos que irão apontar as causas do acidente.