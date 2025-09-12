Motociclista morre após colisão violenta contra Audi Q5 na BR-060

Um acidente na BR-060, próximo ao Restaurante Comunitário de Samambaia, deixou um motociclista morto e outro ferido na noite desta sexta-feira (12/9).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h29 e mobilizou quatro viaturas de socorro. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o condutor de uma Honda Pop preta em parada cardiorrespiratória, após colidir com um Audi Q5 azul. Apesar das tentativas de reanimação realizadas por cerca de 20 minutos, o motociclista não resistiu e teve o óbito declarado no local.

O passageiro da motocicleta, também do sexo masculino, estava consciente e orientado, reclamando de dores no peito. Ele recebeu atendimento emergencial e foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A condutora do Audi Q5 não sofreu ferimentos.

Para garantir a segurança das equipes de resgate, a via precisou ser parcialmente interditada. Policiais militares e civis do Distrito Federal também estiveram no local para atendimento da ocorrência e início das investigações.

Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas.