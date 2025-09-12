Motociclista morre após colisão violenta contra Audi Q5 na BR-060

Um acidente na BR-060, próximo ao Restaurante Comunitário de Samambaia, deixou um motociclista morto e outro ferido na noite desta sexta-feira (12/9).
O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h29 e mobilizou quatro viaturas de socorro. Ao chegarem ao local, os militares encontraram o condutor de uma Honda Pop preta em parada cardiorrespiratória, após colidir com um Audi Q5 azul. Apesar das tentativas de reanimação realizadas por cerca de 20 minutos, o motociclista não resistiu e teve o óbito declarado no local.
O passageiro da motocicleta, também do sexo masculino, estava consciente e orientado, reclamando de dores no peito. Ele recebeu atendimento emergencial e foi encaminhado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT). A condutora do Audi Q5 não sofreu ferimentos.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência na BR-060, próximo a Samambaia
CBMDF/Reprodução2 de 4
Motociclista não resistiu aos ferimentos após colisão com carro, segundo os bombeiros.
CBMDF/Reprodução3 de 4
Passageiro da moto foi socorrido consciente e levado ao Hospital Regional de Taguatinga
CBMDF/Reprodução4 de 4
recho da BR-060 precisou ser parcialmente interditado para atendimento da ocorrência
CBMDF/Reprodução
Leia também
-
Mulher morta em acidente na BR-040 era protetora de animais no DF
-
Usando GPS, motorista entra na contramão e causa acidente na W3 Sul
-
Capotamento deixa feridos e trava trânsito no Eixão Sul
Para garantir a segurança das equipes de resgate, a via precisou ser parcialmente interditada. Policiais militares e civis do Distrito Federal também estiveram no local para atendimento da ocorrência e início das investigações.
Até o momento, as causas do acidente não foram esclarecidas.