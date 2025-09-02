Motociclista morre e outro fica ferido em grave acidente no interior do Acre

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte do morador identificado como Erison Rosa do Nascimento, conhecido popularmente como Nego, e deixou outro rapaz gravemente ferido. A tragédia aconteceu na madrugada do último domingo, dia 31, na Rua Mendes Araújo, em frente a um posto de gasolina, em Manoel Urbano, logo após o encerramento de uma festa noturna.

Caso aconteceu em Manoel Urbano/Foto: Reprodução

De acordo com informações apuradas, Erison teria tentado ingressar na via quando foi atingido violentamente por outra motocicleta. Com o impacto, ele foi arremessado a vários metros de distância, não resistindo aos ferimentos. Os veículos envolvidos também ficaram bastante danificados.

O outro motociclista foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico, onde passou por cirugia e aguarda outra intervenção médica.

A tragédia comoveu os moradores da cidade. A Câmara de Vereadores de Manoel Urbano emitiu nota de pesar lamentando profundamente a morte do motociclista e prestando solidariedade à família enlutada.

As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

Por Radar 104

