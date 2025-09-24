MP consegue condenação de quase 20 anos por tentativa de feminicídio em Rio Branco

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) garantiu a condenação de Evandro Alcemir Feitosa Rodrigues a 19 anos e 10 meses de prisão pela tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira, em Rio Branco. A decisão foi proferida nesta quarta-feira (24), em sessão de júri popular, com atuação do promotor de Justiça Carlos Augusto Pescador.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em agosto de 2024, após o término do relacionamento. O acusado surpreendeu a vítima e desferiu dois golpes de faca, atingindo o pulmão. Mesmo ferida, a mulher conseguiu pedir ajuda na casa da mãe e foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia e permaneceu internada por 15 dias.

O MPAC ressaltou que o ato configurou violência doméstica e familiar, praticado em razão da condição de mulher da vítima. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado.