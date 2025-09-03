MP investiga secretário de Educação no interior do Acre por denúncias de assédio e abuso

O Ministério Público do Acre (MPAC) instaurou inquérito civil para apurar denúncias de assédio e condutas abusivas atribuídas ao secretário de Educação do município de Acrelândia. A investigação foi iniciada após denúncia recebida pelo órgão e envolve relatos de servidores da pasta.

De acordo com o promotor de Justiça Daisson Teles, as medidas já incluem a oitiva das vítimas e a comunicação a diferentes órgãos.

“Nós instalamos um inquérito civil e passamos a investigar a situação. Inicialmente, já estamos ouvindo as vítimas, oficiamos também para a delegacia de polícia para instauração de inquérito policial, para a Prefeitura Municipal de Acrelândia para abertura de um processo administrativo disciplinar, ao CAVE para atendimento das vítimas e ao próprio secretário para ouvi-lo e saber sua versão a respeito dos fatos”, afirmou.

As denúncias apontam que o gestor teria cometido humilhações, constrangimentos, tratamento desrespeitoso, ameaças de punição e exoneração sem justificativa técnica, além de isolamento deliberado de servidores. Também será apurada a possível prática do crime de concussão, diante da suspeita de que o secretário teria exigido que servidor público prestasse serviço em benefício próprio.

O procedimento inclui ainda a oitiva de testemunhas, além da requisição de documentos e informações pertinentes. A autoridade policial local foi acionada para encaminhar o resultado do inquérito em andamento sobre o possível crime de concussão.