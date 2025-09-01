MP recomenda que Prefeitura apure denúncias de assédio moral contra Clendes na RBTrans; veja

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa, recomendou nesta segunda-feira (1) que o Prefeito de Rio Branco e a chefia da RBTrans adotem medidas imediatas para apurar denúncias de assédio moral contra o superintendente do órgão, Clendes Vilas Boas.

O caso ganhou repercussão após denúncias de servidores sobre condutas abusivas, humilhações e pressões indevidas no ambiente de trabalho, que teriam sido praticadas de forma reiterada. A situação já chegou à Câmara de Vereadores, onde um pedido de urgência para votação do afastamento do superintendente foi negado.

O MPAC, em sua recomendação, destacou que o assédio moral “é toda conduta abusiva e proposital praticada de forma reiterada e prolongada no tempo, cuja intenção é desestabilizar emocionalmente a vítima, ferindo sua dignidade”.

Entre as medidas sugeridas pelo órgão, está o encaminhamento das denúncias “a todos os canais de apuração previstos, inclusive para fins de abertura de sindicância”, além de preservar registros de ponto, comunicações eletrônicas, ordens de serviço e demais atos de gestão. O MP também recomendou que os servidores se abstenham de discriminar, perseguir ou constranger colegas, “respeitando a diversidade ideológica, política e religiosa”.

O promotor enfatizou ainda a necessidade de divulgar amplamente a ilegalidade das condutas de assédio moral e abuso de poder, sugerindo que todos os gestores das unidades da RBTrans recebam ciência pessoal das medidas e adotem providências para seu cumprimento.

O MPAC alertou que o não atendimento da recomendação poderá levar ao ajuizamento de Ação Civil Pública por danos morais coletivos. A recomendação também será encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado e à Comissão de Defesa da Mulher da Câmara Municipal.

O Promotor de Justiça Thalles Ferreira Costa reforçou que a medida tem caráter preventivo, com objetivo de garantir a integridade, a dignidade e o respeito aos servidores da RBTrans, além de assegurar o cumprimento do Decreto Municipal nº 1500/25, que institui a política de prevenção e combate a todas as formas de assédio e discriminação no município de Rio Branco.