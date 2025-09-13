MPAC investiga possível acúmulo irregular de cargos por ex-vereadora no Acre

O Ministério Público do Acre (MPAC) abriu um inquérito civil para apurar suspeita de acúmulo indevido de cargos públicos por uma ex-vereadora de Capixaba, município do interior do estado. A investigação foi motivada por uma denúncia anônima recebida pela Promotoria de Justiça Cumulativa da cidade.

De acordo com a representação, a ex-parlamentar, além de exercer o mandato na Câmara Municipal, teria atuado simultaneamente como professora na Escola Municipal Nair Sombra e como servidora vinculada ao Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) ou ao Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre).

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos apenas em situações específicas, desde que haja compatibilidade de horários, o que coloca a situação em análise sob possível violação da legislação.

O inquérito do MPAC também verifica se houve prática de improbidade administrativa, com a coleta de documentos, oitivas e outras diligências consideradas necessárias para a instrução do procedimento.

A investigação segue em andamento, e o resultado poderá gerar medidas administrativas ou judiciais, dependendo das provas obtidas durante o processo.