MPAC quer aumentar pena do ex-sargento Nery; condenação é de quase 10 anos de prisão

O ex-sargento da Polícia Militar, Érisson de Melo Nery, foi condenado a 9 anos e 3 meses de prisão. Com a aplicação da detração penal, que considera o período em que esteve preso preventivamente, o cumprimento da pena será em regime semiaberto.

O Ministério Público do Acre (MPAC) recorreu da decisão para discutir a dosimetria da pena, questionando a forma como a condenação foi calculada e aplicada.

O caso ocorreu em novembro de 2021, durante uma discussão em uma boate em Epitaciolândia. Segundo a denúncia, Érisson efetuou disparos contra um jovem. Além da tentativa de homicídio, ele também foi condenado por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.