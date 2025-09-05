Mulher bate no filho e dá chinelada na cara de atendente após menino pegar dinheiro escondido para comprar figurinhas

Funcionária levou chinelada no rosto ao tentar se defender das acusações

Uma confusão em um mercadinho no bairro Santa Maria, em Pastos Bons (MA), terminou em agressão na tarde desta quarta-feira (3). Uma mulher atingiu a operadora de caixa com uma chinelada no rosto após descobrir que o filho havia retirado R$ 10 de sua bolsa sem permissão para comprar doces e figurinhas.

De acordo com testemunhas, a mãe ficou furiosa ao perceber que a criança havia usado o dinheiro escondido. Ela obrigou o filho a devolver as figurinhas, o picolé e o amendoim comprados, além de repreendê-lo com chineladas.

Funcionária levou chinelada no rosto ao tentar se defender das acusações/Foto: Reprodução

No entanto, a confusão ganhou outro rumo quando a mulher responsabilizou a atendente pelo ocorrido. A cliente alegou que a funcionária deveria ter impedido a compra da criança, enquanto a operadora de caixa explicou que não tinha como saber que o dinheiro havia sido pego de forma indevida. Durante a discussão, a mãe acabou acertando uma chinelada no rosto da funcionária.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu tanto a agressora quanto a atendente à delegacia, juntamente com representantes do mercadinho. O caso foi registrado e segue sob análise das autoridades locais.

