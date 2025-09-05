Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA

Vítima optou por não revelar nomes ou detalhes que identifiquem os envolvidos

Um episódio incomum chamou atenção em Manoel Urbano nesta semana, quando uma mulher descobriu a traição do marido e reagiu de forma intensa.

De acordo com informações enviadas por uma internauta, a mulher encontrou indícios da infidelidade ao verificar o celular do esposo. Revoltada, ela danificou o aparelho e também a moto do marido antes de deixar a residência.

A vítima da traição optou por não divulgar nomes ou detalhes que pudessem identificar os envolvidos, preservando a privacidade de todos os envolvidos.

VEJA:

